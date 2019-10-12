Раскрыт первый смартфон, который будет делать сверхкачественные селфи ночью

Так, в сети были опубликованы снимки, на которых сама компания Realme демонстрирует фотографии, сделанные на Realme X2 Pro в ночном режиме — судя по имеющимся фото, можно сказать, что смартфон справляется с возложенной на него задачей чуть ли не лучше всех остальных игроков ны ранке. Остается лишь один вопрос: насколько эти фотографии соответствуют действительно и много ли “фотошопа” было применено компанией, чтобы получить то, что она выложила?