Телефоны
Сегодня 16:20
Раскрыт первый смартфон, который будет делать сверхкачественные селфи ночью
Анонс устройства состоится со дня на день
В сети все больше информации о грядущем смартфоне Realme — Realme X2 Pro. Согласно последним данным, устройство будет отличаться не только поддержкой быстрой зарядки и необычным исполнением аккумуляторной батареи, но также и удивительными фотовозможностями.
Так, в сети были опубликованы снимки, на которых сама компания Realme демонстрирует фотографии, сделанные на Realme X2 Pro в ночном режиме — судя по имеющимся фото, можно сказать, что смартфон справляется с возложенной на него задачей чуть ли не лучше всех остальных игроков ны ранке. Остается лишь один вопрос: насколько эти фотографии соответствуют действительно и много ли “фотошопа” было применено компанией, чтобы получить то, что она выложила?
Напомним, что Realme X2 Pro судя по слухам будет оснащен процессором Snapdragon 855 Plus, а презентация нового смартфона состоится уже 15 октября в Китае.
Самое читаемое