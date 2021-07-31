Раскрыт первый смартфон с AMOLED-экраном нового поколения

Некоторые подробности об экране выяснились благодаря ролику, опубликованному представителями бренда с целью обратить внимание общественности на грядущую новинку. В опубликованном ролике экран устройство сравнивается по качеству с матрицей с разрешением 1080p, чтобы оценить, насколько нечетко последний кажется на фоне флагмана. Напомним, что iQOO 8 получит разрешение Quad HD+ или 1440p+.

Помимо прочего выяснилось, что дисплей наделят частотой обновления экрана 120 Гц, а также более яркой и детализированной картинкой. По данным информатора Ice universe, iQOO 8 Pro получит звание первого в мире смартфона с использование экрана нового поколения — AMOLED E5. Ожидается анонс уже в начале августа, а именно 4 числа.