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Раскрыт первый смартфон Samsung с китайским AMOLED-дисплеем вместо фирменного
Он относится к линейке Galaxy M
В сети был раскрыт первый смартфон Samsung с китайским AMOLED-дисплеем вместо фирменного. Отмечается, что южнокорейская компания может являться одним из лучших производителей дисплеев, однако продукты компании не всегда можно назвать доступными. Это, как предполагается, и привело к решению заменить фирменный экран на китайский в бюджетной модели Galaxy M51 .
О том, что Galaxy M51 станет первым смартфоном компании с китайским AMOLED-дисплеем сообщил на своей официальной странице в Twitter глава Display Supply Chain Consultants Росс Янг. Сообщается также, что поставки дисплеев должны начаться уже в июле, тогда как сам смартфон могут выпустить в сентябре.
Предполагается, что именно модель Galaxy M51 станет самой мощной в линейке. Согласно предварительным данным, сердцем смартфона выступит Snapdragon 730. Также устройству приписывают 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев и основную камеру на 64 МП.