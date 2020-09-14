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Раскрыт первый смартфон Samsung с подэкранной селфи-камерой
Как оказалось, ждать его выхода придется не то чтобы долго
Последние два года по сети ходит множество слухов о скором появлении первых смартфонов, которые получат технологию подэкранных фронтальных камер. И если к ZTE Axon 20 5G, получившему подобное исполнение переднего фотомодуля, есть немало вопросов касательно реализации новейшей технологии, к Samsung подобных вопросов быть не должно — утечки подтверждают, что компания старается добиться чуть ли не идеальной ее реализации. И, судя по всему, во что выльются усилия компании, мы узнаем совсем скоро — в сети был раскрыт первый смартфон Samsung с подэкранной селфи-камерой.
Что интересно, ранее ожидалось, что первым устройством компании с реализацией данной технологии станет грядущий Galaxy S21, выход которого должен состояться в феврале 2021 года. Но свежие данные гласят, что первым смартфоном без челок и вырезов станет третье поколение складывающегося телефона корейского гиганта — Galaxy Z Fold 3. Выйти новинка должна в августе 2021 года, так что ждать прорыва от Samsung осталось не так уж и долго.
Отметим, что источником свежей утечки стал основатель исследовательских компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch Росс Янг, который ранее, например, предсказал некоторые характеристики недорого смартфона Samsung Galaxy M51.