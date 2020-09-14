Раскрыт первый смартфон Samsung с подэкранной селфи-камерой

Что интересно, ранее ожидалось, что первым устройством компании с реализацией данной технологии станет грядущий Galaxy S21, выход которого должен состояться в феврале 2021 года. Но свежие данные гласят, что первым смартфоном без челок и вырезов станет третье поколение складывающегося телефона корейского гиганта — Galaxy Z Fold 3. Выйти новинка должна в августе 2021 года, так что ждать прорыва от Samsung осталось не так уж и долго.

Отметим, что источником свежей утечки стал основатель исследовательских компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch Росс Янг, который ранее, например, предсказал некоторые характеристики недорого смартфона Samsung Galaxy M51.