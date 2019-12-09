Раскрыт принцип работы подэкранной фронтальной камеры в Mi Mix 4
Сам документ называется “Структура дисплея и электронное оборудование”, а описывает он то, как работает скрытая под дисплеем смартфона фронтальная камера. В принципе, патент не открыл для нас ничего нового - как и предполагалось ранее, в момент активации фронтальной камеры дисплей над ней будет становиться прозрачным, таким образом давая возможность большему количеству света попасть на матрицу камеры. В момент же, когда пользователь не использует фронталку, дисплей в данной области будет целиком и полностью скрывать наличие чего-либо под ним. Все это стало возможным благодаря использованию независимо управляемых пикселей, которые можно отключать, чтобы позволить свету проникать через экран.
Вероятнее всего, Xiaomi Mi Mix 4, который будет использовать данную технологию, представят уже на MWC 2020, которая пройдет в Барселоне в феврале месяце. Цена новинки, ровно как и точная дата старта продаж все еще остаются секретом.