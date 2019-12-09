Раскрыт принцип работы подэкранной фронтальной камеры в Mi Mix 4

Сам документ называется “Структура дисплея и электронное оборудование”, а описывает он то, как работает скрытая под дисплеем смартфона фронтальная камера. В принципе, патент не открыл для нас ничего нового - как и предполагалось ранее, в момент активации фронтальной камеры дисплей над ней будет становиться прозрачным, таким образом давая возможность большему количеству света попасть на матрицу камеры. В момент же, когда пользователь не использует фронталку, дисплей в данной области будет целиком и полностью скрывать наличие чего-либо под ним. Все это стало возможным благодаря использованию независимо управляемых пикселей, которые можно отключать, чтобы позволить свету проникать через экран.