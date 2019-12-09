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Сегодня 13:06

Раскрыт принцип работы подэкранной фронтальной камеры в Mi Mix 4

По большей части ничего нового, но все равно очень интересно
В сети появилась информация о новом патенте Xiaomi, на этот раз связанном с технологией расположения фронтальной камеры прям под дисплеем. Судя по тому, что первым устройством с поддержкой данной технологии должен стать грядущий Xiaomi Mi Mix 4, очень даже интересно было узнать о принципе работы подобного решения.

Сам документ называется “Структура дисплея и электронное оборудование”, а описывает он то, как работает скрытая под дисплеем смартфона фронтальная камера. В принципе, патент не открыл для нас ничего нового - как и предполагалось ранее, в момент активации фронтальной камеры дисплей над ней будет становиться прозрачным, таким образом давая возможность большему количеству света попасть на матрицу камеры. В момент же, когда пользователь не использует фронталку, дисплей в данной области будет целиком и полностью скрывать наличие чего-либо под ним. Все это стало возможным благодаря использованию независимо управляемых пикселей, которые можно отключать, чтобы позволить свету проникать через экран.

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Вероятнее всего, Xiaomi Mi Mix 4, который будет использовать данную технологию, представят уже на MWC 2020, которая пройдет в Барселоне в феврале месяце. Цена новинки, ровно как и точная дата старта продаж все еще остаются секретом.