Раскрыт производитель дисплеев для смартфонов с подэкранной камерой Xiaomi и Samsung

Источником утечки стал популярный интернет-инсайдер под ником Ice Universe, который неоднократно делился различной эксклюзивной информацией из мира технологий и гаджетов. Вот и на этот раз он рассказал, что экран для первого смартфона Xiaomi с подэкранной селфи-камерой дисплей разработает компания China Star Optoelectronics Technology. К слову, она же продолжит заниматься выпуском дисплеев и для Samsung — новейший планшет компании Galaxy Tab S7 как раз получил экран производства China Star.

Напомним, что вчера генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь опубликовал пост, к которому было прикреплено видео с демонстрацией неанонсированного смартфона компании, получившего подэкранную камеру. По словам Цзюня, это уже третье поколение подобных дисплеев — первое компания продемонстрировала еще в начале 2019 года.