Раскрыт размер батареи всех новых iPhone: от 3692 мАч в iPhone 17 до рекордных 5088 мАч в 17 Pro Max

Раскрыт размер батареи всех новых iPhone: от 3692 мАч в iPhone 17 до рекордных 5088 мАч в 17 Pro MaxСпасибо европейским законам за это
Данные появились в базе EPREL (European Product Registry for Energy Labelling). Теперь вполне ясно, какие аккумуляторы стоят во всех моделях серии iPhone 17.
Базовый iPhone 17 получил батарею на 3692 мАч, а версия iPhone 17 Pro оснащена аккумулятором ёмкостью 4252 мАч. Абсолютным рекордсменом стал iPhone 17 Pro Max с источником со своими 5088 мАч — такого большого аккумулятора в iPhone ещё не было.
А вот ультратонкий iPhone Air подтвердил статус модели с жёсткими компромиссами: внутри всего 3149 мАч, что вряд ли позволит рассчитывать на выдающуюся автономность без внешних аксессуаров.
Таким образом, Apple впервые заметно увеличила аккумуляторы в Pro-версиях, а в Pro Max вывела этот показатель на новый уровень. Это должно положительно сказаться на времени работы, особенно с учётом растущих требований к дисплеям и мощности процессоров.