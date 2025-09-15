Раскрыт размер батареи всех новых iPhone: от 3692 мАч в iPhone 17 до рекордных 5088 мАч в 17 Pro Max

А вот ультратонкий iPhone Air подтвердил статус модели с жёсткими компромиссами: внутри всего 3149 мАч, что вряд ли позволит рассчитывать на выдающуюся автономность без внешних аксессуаров.

Таким образом, Apple впервые заметно увеличила аккумуляторы в Pro-версиях, а в Pro Max вывела этот показатель на новый уровень. Это должно положительно сказаться на времени работы, особенно с учётом растущих требований к дисплеям и мощности процессоров.