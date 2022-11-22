Раскрыт самый быстрый 5G-смартфон на планете

Создатели теста для проверки скорости Интернета обнаружили, что на первом месте расположился свежий флагман Apple — iPhone 14 Pro Max. Устройство достигает умопомрачительных 177,21 Мбит/с при скачивании и 19,28 Мбит/с при загрузке в Сеть.

Второе место также заняло устройство купертиновцев — iPhone 14 Pro. Он может похвастаться результатами в 175,08 Мбит/с и 18,59 Мбит/с соответственно.