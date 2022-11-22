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22:28, 22 ноября 2022
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Раскрыт самый быстрый 5G-смартфон на планете

Добиться такого результата удалось в США

Разработчики популярного бенчмарка Speedtest провели исследование, в рамках которого выяснили, какие смартфоны самые быстрые в 5G-сетях.

Раскрыт самый быстрый 5G-смартфон на планете

Создатели теста для проверки скорости Интернета обнаружили, что на первом месте расположился свежий флагман Apple — iPhone 14 Pro Max. Устройство достигает умопомрачительных 177,21 Мбит/с при скачивании и 19,28 Мбит/с при загрузке в Сеть.

Второе место также заняло устройство купертиновцев — iPhone 14 Pro. Он может похвастаться результатами в 175,08 Мбит/с и 18,59 Мбит/с соответственно.

Раскрыт самый быстрый 5G-смартфон на планете

ookla.com

Закрывает же тройку лидеров Samsung Galaxy Z Fold 4. Складной телефон продемонстрировал скорость скачивания в 162,50 Мбит/с, а загрузку файлов в Интернет на скорости в 15,17 Мбит/с.

Как можно заметить, разница между первым место и третьим — всего около 15 Мбит/сек.

Источник:Ookla
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#сша
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#iPhone 14 Pro
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