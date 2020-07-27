Раскрыт самый быстрый смартфон Xiaomi

Согласно данным источников, под моделью Xiaomi M2007J1SC кроется Mi 10 Pro Plus или же Mi 10 Pro Super Cup. Напомним, что буквально вчера о данном смартфоне упомянул глава Xiaomi Лей Цзунь, намекнув на скорый выпуск новинки.

Так, по результатам теста на производительность неанонсированный смартфон набрал порядка 687 422 баллов. Устройству приписывают работу на базе процессора Snapdragon 865. Согласно предварительным данным, аппарат должны официально представить общественности уже в первой половине следующего месяца.