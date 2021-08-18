Раскрыт самый дешевый смартфон в мире

Если быть точнее, то устройство будет стоить 47 долларов (3,4 тыс рублей). Это делает аппарат самым дешёвым полноценным смартфоном на рынке, пишет Gizmochina.

Производством девайса займётся индийский конгломерат Reliance, созданный совместно с Google. К слову, анонс JioPhone Next состоялся ещё в июне 2021 года.