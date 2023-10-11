Раскрыт самый дешёвый смартфон Huawei с тем же процессором, что и у флагманского Mate 60 Pro

Согласно последним утечкам, флагманская модель Nova 12 Pro будет оснащена процессором Kirin 9000S, который также используется в Mate 60 Pro.

Устройство сможет похвастаться выдающимися характеристиками: 50-мегапиксельной камерой, десятиступенчатым регулируемым светофильтром и возможностью записи видео в 4K.

Что касается аккумулятора, то его ёмкость составит 4900 мАч. Также будет поддержка быстрой зарядки мощностью 100 Вт и реверсивной зарядки на 50 Вт.

Самое интересное касается цены. Предполагается, что стартовая цена Nova 12 Pro с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутреннего накопителя составит всего около 37 тыс рублей.

Если это подтвердится, то поклонники бренда получат возможность приобрести флагманский смартфон с топовым процессором по очень привлекательной цене.