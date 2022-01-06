Раскрыт смартфон, который первым получит рекордную 165-Вт сверхбыструю зарядку

К таковым, например, будет относиться сверхбыстрая зарядка. Её мощность, согласно имеющимся данным, составит 165 Вт, что на сегодняшний день — рекордный показатель среди смартфонов.

Что интересно, информацию о 165-Вт зарядке подтверждает и база Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA). За какое время телефон будет заряжаться от 0 до 100%, пока что неизвестно.

Напомним, что более ранние утечки инсайдеров гласили, что в основу Nubia Red Magic 7 ляжет чип Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm. При этом размер OLED-экрана аппарата составит 6,8 дюймов, а разрешение — FullHD+. Как и положено современному устройству, частота обновления будет высокой — 120 Гц.

Сообщается также о вариантах с 8, 12 и 16 ГБ оперативной и 128, 256 и 512 ГБ постоянной памяти.