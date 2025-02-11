Раскрыт список смартфонов Samsung, которые обновятся до One UI 7

Теперь пользователи других устройств бренда ждут своей очереди. Точных сроков выхода обновления для старых моделей пока нет, но уже известен список смартфонов, которые получат One UI 7.

В него вошли устройства серий Galaxy S, Z Fold, Z Flip, A, M и F. Среди флагманов в списке есть Galaxy S24, S23, S22 и даже S21, а также гибкие смартфоны начиная с Galaxy Z Flip 3 и Fold 3. Из моделей среднего класса обновление получат Galaxy A73, A55, A54 и даже бюджетные A14 и A05.

В линейке Galaxy M в список попали M55, M54, M35, M15 и другие, а среди Galaxy F — модели F55, F54, F34 и F23.

В целом список довольно широк, но если ваш смартфон не указан, стоит дождаться официального анонса от Samsung.