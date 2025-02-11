Раскрыт список смартфонов Samsung, которые обновятся до One UI 7

Опубликовано 11 февраля 2025, 07:351 мин.
Раскрыт список смартфонов Samsung, которые обновятся до One UI 7Модельный ряд поражает
Samsung продолжает развёртывание обновления One UI 7, которое уже доступно на флагманских смартфонах серии Galaxy S25.
Теперь пользователи других устройств бренда ждут своей очереди. Точных сроков выхода обновления для старых моделей пока нет, но уже известен список смартфонов, которые получат One UI 7.
В него вошли устройства серий Galaxy S, Z Fold, Z Flip, A, M и F. Среди флагманов в списке есть Galaxy S24, S23, S22 и даже S21, а также гибкие смартфоны начиная с Galaxy Z Flip 3 и Fold 3. Из моделей среднего класса обновление получат Galaxy A73, A55, A54 и даже бюджетные A14 и A05.
В линейке Galaxy M в список попали M55, M54, M35, M15 и другие, а среди Galaxy F — модели F55, F54, F34 и F23.
В целом список довольно широк, но если ваш смартфон не указан, стоит дождаться официального анонса от Samsung.