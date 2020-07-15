Раскрыт способ мошенничества при продаже с рук совершенно новых смартфонов

По словам эксперта, он приобрел в интернете совершенно новый, запечатанный смартфон, у которого была одна единственная особенность - его продавали практически за полцены от первоначальной стоимости.

”Она говорит: подарили, не понравилось, продаю. Действительно, телефон новый, в пленках. При цене, условно говоря, в 100 тысяч в магазине, она мне продала его за 60 тысяч - это подарок”, - рассказал Верник.

Спустя какое-то время, купленный девайс был деактивирован в связи с невыплатой по лизингу. Как оказалось, проданный ему девайс был приобретен именно что по подобной системе - владелец смартфона не купил его, а взял в лизинг. По договору оформления устройства в лизинг, смартфон продолжает принадлежать компании-продавцу, в то время как клиент просто оплачивает пользование им раз в месяц. В случае же, если оплата не внесена, телефон блокируют.

”Как только один платеж не проходит, на экране смартфона всплывает уведомление - оплатить договор лизинга либо телефон будет заблокирован. Если его компания блокирует, он превращается в «кирпич», которым пользоваться просто невозможно: это темный экран и строчка ввода пароля – все”, - объяснил эксперт.