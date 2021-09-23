Раскрыт способ «развода» на деньги покупателей смартфонов

Раскрыт способ «развода» на деньги покупателей смартфоновПредупреждён — значит вооружён
По словам специалиста, менеджеры по продажам пользуются тем фактом, что обычный человек редко знает настоящую стоимость чехла или защитного экрана. А потому соглашается на покупку таковых по завышенной цене.
Ещё один способ заработать на покупателе — навязать ему страховку, сообщает Прайм со ссылкой на Шаталина.
Например, многим навязывают страховку от кражи телефона. Вроде, на первый взгляд, полезная услуга. Вот большинство клюет на эту приманку, соглашаясь заплатить деньги, не вникая при этом в условия договора. А там собака и зарыта. В договоре страхования есть условие, согласно которому стоимость телефона будет возвращена только если кража была совершена из квартиры. Для этого в подтверждение потребуют принести справку из милиции <...> Понятно, что договор составлен специально с таким расчётом, чтобы страховой случай никогда не наступил.
Страховка может быть полезна лишь в случае, если она распространяется на такие случаи, как разбитие стекла.
Также эксперт отметил, что очень часто продавцы предлагают клиентам установить «пакет программного обеспечения». Причём просят они за это достаточно немалые деньги. А всё, что они делают — это лишь скачивают на устройство базовые бесплатные приложения, которые может скачать любой желающий самостоятельно.