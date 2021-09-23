Раскрыт способ «развода» на деньги покупателей смартфонов

По словам специалиста, менеджеры по продажам пользуются тем фактом, что обычный человек редко знает настоящую стоимость чехла или защитного экрана. А потому соглашается на покупку таковых по завышенной цене.

Ещё один способ заработать на покупателе — навязать ему страховку, сообщает Прайм со ссылкой на Шаталина.