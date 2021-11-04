Раскрыт срок выхода еще одного гибкого смартфона Huawei

Напомним, что на протяжении последних лет Huawei выпустила уже три устройства со складным экраном — Mate X, Mate Xs и Mate X2. Судя по данным источников, компания не планирует на этом останавливаться.

Согласно данным источника, анонсировать данный смартфон должны уже в феврале следующего года. Судя по всему, случится это вместе с анонсом флагманской серии Huawei Mate 50.

На данный момент технические особенности устройства не раскрываются. Предполагается же, что грядущий гибкий смартфон получит POL-LESS OLED дисплей Samsung с повышенной яркостью, а также сканер отпечатков пальцев.