Раскрыт тариф, на который МегаФон переведёт абонентов с архивных тарифных планов
Эксперт по телеком-рынку и тарифам сотовых операторов Сергей Потресов разместил на сайте Mobile-Review статью, в которой предупредил о скором пересмотре архивных тарифных планов МегаФон. Он обратил внимание читателей на информационное сообщение на сайте оператора от 17 апреля со словами:
«МегаФон оптимизирует свои тарифы с учётом потребностей клиентов… Тем, кто любит смотреть фильмы или слушать музыку — предоставляем больше интернет-трафика, тем, кто чаще звонит друзьям и близким, — подбираем тарифы с большим количеством минут… Персональные предложения будут направлены абонентам в SMS-уведомлениях.»
По словам Сергея Потресова, это означает, что «в мае 2020 года в МегаФоне будут активно чистить абонентскую базу, принудительно переводя пользователей на менее выгодные для них тарифы... В условиях постоянно растущих цен на связь оператору неинтересны абоненты, упрямо сидящие на старых, более выгодных для них тарифах… Поэтому переводят либо на другой архивный, либо на действующий, но с хорошей скидкой на полгода-год, либо на непубличный тариф».
А информационное сообщение с пространными формулировками на сайте нужно оператору для соблюдения закона об информировании абонентов об одностороннем изменении тарифов (пункт 29 Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2014 г. № 1342 «О порядке оказания услуг телефонной связи» — прим. ред.)
Автор статьи также уточнил, какой именно непубличный тариф МегаФон приготовил для абонентов в рамках грядущей реформы абонентской базы. Тарифный план называется «Включайся! Для тебя» скрыт от абонентов в списке доступных для подключения тарифных планов, но доступен по прямой ссылке, потому что его условия должны видеть только те пользователи, которых будут переводить с устаревших тарифов.
На примере Московского региона достоверно известно, что в тарифе будут включены 1000 минут на мобильные номера по всей России и 8 Гбайт трафика за 400 рублей ежемесячной платы. SMS не входят в предложение и тарифицируются по 2.5 рубля за сообщения, а звонки на городские номера обойдутся в 2 рубля за минуту в домашнем регионе и 5 рублей за звонки на городскую связь по России.
Потресов обращает внимание, что, несмотря на неизбежный негатив со стороны абонентов от перевода с архивных тарифов, «Включайся! Для тебя» получился одним из самых доступных тарифных планов среди всех федеральных сотовых операторов России. А небольшой, по современным меркам, объём включенного в абонплату трафика компенсируют опции безлимитного YouTube и безлимит для крупнейших социальных сетей.
Эксперт также предупредил, что активные действия МегаФона по переводу абонентов на новый непубличный тариф начнутся уже в мае 2020 года, и что, по всей вероятности, на этот раз изменение условий обслуживания затронет немало пользователей.