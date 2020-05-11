Раскрыт тариф, на который МегаФон переведёт абонентов с архивных тарифных планов

По словам Сергея Потресова, это означает, что «в мае 2020 года в МегаФоне будут активно чистить абонентскую базу, принудительно переводя пользователей на менее выгодные для них тарифы... В условиях постоянно растущих цен на связь оператору неинтересны абоненты, упрямо сидящие на старых, более выгодных для них тарифах… Поэтому переводят либо на другой архивный, либо на действующий, но с хорошей скидкой на полгода-год, либо на непубличный тариф».

А информационное сообщение с пространными формулировками на сайте нужно оператору для соблюдения закона об информировании абонентов об одностороннем изменении тарифов (пункт 29 Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2014 г. № 1342 «О порядке оказания услуг телефонной связи» — прим. ред.)

Автор статьи также уточнил, какой именно непубличный тариф МегаФон приготовил для абонентов в рамках грядущей реформы абонентской базы. Тарифный план называется «Включайся! Для тебя» скрыт от абонентов в списке доступных для подключения тарифных планов, но доступен по прямой ссылке, потому что его условия должны видеть только те пользователи, которых будут переводить с устаревших тарифов.

На примере Московского региона достоверно известно, что в тарифе будут включены 1000 минут на мобильные номера по всей России и 8 Гбайт трафика за 400 рублей ежемесячной платы. SMS не входят в предложение и тарифицируются по 2.5 рубля за сообщения, а звонки на городские номера обойдутся в 2 рубля за минуту в домашнем регионе и 5 рублей за звонки на городскую связь по России.