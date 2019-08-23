Раскрыт уровень производительности нового Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Если так посмотреть, то у Helio G90T и вправду интересные характеристики: процессор, построенный на 12-нм техпроцессе, включает два ядра Cortex-A76, работающих на частоте 2,05 ГГц, и шесть ядер Cortex-A55, работающих на частоте 2 ГГц. Также он включает в себя графику ARM Mali G76 с тактовой частотой 800 МГц и поддерживает дисплеи с соотношением сторон 21:9, частоту обновления экрана в 90 Гц, стандарт HDR10, до 10 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4X и внутреннюю память стандарта UFS 2.1.

По данным главы Redmi, мартфоны Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro уже готовы к запуску, который состоится в Китае 29 августа. В рамках все того же события компания планирует представить и свой 70-дюймовый телевизор — Redmi TV.