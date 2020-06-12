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Сегодня 13:08
Раскрыт уровень производительности самого быстрого процессора для смартфонов Snapdragon 865 Plus
Он был замечен в базе бенчмарка AnTuTu
Инсайдер обнаружил в базе популярного бенчмарка AnTuTu результаты тестирования процессора Snapdragon 865 Plus, благодаря чему раскрылся уровень производительности самого быстрого процессора для смартфонов.
Напомним, что ранее был протестирован и Snapdragon 865, набрав высокие 600 000 баллов. Однако модели Snapdragon 865 Plus удалось побить данный результат, поскольку согласно опубликованным данным, процессор набрал в тесте AnTuTu более 660 000 баллов. Об этом стало известно благодаря инсайдеру, который опубликовал результаты тестирования на странице в социальной сети Weibo. Так, судя по всему, процессор набрал 667 253 баллов.
Предполагается, что Snapdragon 865 Plus получит тактовую частоту равную 3,1 ГГц, тогда как данный показатель его предшественника составляет 2,84 ГГц.