Раскрыт уровень производительности самого быстрого процессора для смартфонов Snapdragon 865 Plus

Напомним, что ранее был протестирован и Snapdragon 865, набрав высокие 600 000 баллов. Однако модели Snapdragon 865 Plus удалось побить данный результат, поскольку согласно опубликованным данным, процессор набрал в тесте AnTuTu более 660 000 баллов. Об этом стало известно благодаря инсайдеру, который опубликовал результаты тестирования на странице в социальной сети Weibo. Так, судя по всему, процессор набрал 667 253 баллов.