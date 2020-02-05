Раскрыт внешний вид флагманского Samsung Galaxy S20

Благодаря данной утечке можно в полной мере ознакомиться с внешним видом новинки. Что касается передней части смартфона, то на нем разместился лишь круглый вырез для селфи- камеры. Основная же камера, размещена в прямоугольном блоке и оснащена тремя модулями. Также на опубликованных скриншотах можно увидеть фирменный чехол для смартфона, оформленный светодиодами.