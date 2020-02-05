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Раскрыт внешний вид флагманского Samsung Galaxy S20
Его покажут 11 февраля
Буквально недавно на официальном сайте южнокорейского гиганта Samsung была обнаружена страница с грядущим флагманом Galaxy S20, которая, вероятно, была опубликована по ошибке. Так, после того, как скриншоты внешнего вида устройства разлетелись по сети, представители компании немедленно скрыли страницу.
Благодаря данной утечке можно в полной мере ознакомиться с внешним видом новинки. Что касается передней части смартфона, то на нем разместился лишь круглый вырез для селфи- камеры. Основная же камера, размещена в прямоугольном блоке и оснащена тремя модулями. Также на опубликованных скриншотах можно увидеть фирменный чехол для смартфона, оформленный светодиодами.
Известно, что будущий флагман будет представлен в трех версиях, каждая из которых будет оснащена 120 Гц экраном, а также поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Ожидается, что их представят на следующей презентации Samsung, а именно 11 февраля.