Раскрыт внешний вид неанонсированного флагмана Huawei Mate 40

Так, инсайдеры обнаружили патент, который был подан Huawei в Государственное ведомство интеллектуальной собственности Китая еще в январе текущего года, а утвержден лишь сегодня. Благодаря ему, к слову, с был раскрыт дизайн серии Mate 40. В патенте описывается полноэкранный смартфон без отверстия для селфи-камеры, что намекает на то, что грядущий флагман будет иметь подэкранную камеру. Основная камера, в свою очередь, состоит из 4 модулей и дисплея. Согласно обнародованным данным, на нем отображается время, однако предполагается, что также пользователи смогут отслеживать еще и календарь, погоду и прочий контент.