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Раскрыт внешний вид нового флагманского смартфона Honor
На этот раз обошлось без сюрпризов
С тех пор, как компания Honor отделилась от Huawei, к ней и её флагманам начали проявлять пристальное внимание пользователи по всему миру. На радость им всем в сети был раскрыт внешний вид именно такого девайса — Honor V40.
Источником утечки стал популярный интернет-инсайдер под ником RODENT950, который опубликовал соответствующий пост в своём Twitter-аккаунте. Из представленных фото можно понять, что аппарат получит традиционный для бренда дизайн, сохранив в том числе и вырез в форме дыры под двойную фронтальную камеру.
Напомним, что с тех пор, как Honor не принадлежит Huawei, на неё не распространяются и санкции, введённые Соединёнными Штатами. А это означает, что компания может пользоваться благами сервисов Google и устанавливать в свои смартфоны процессоры от Qualcomm. К слову, именно Snapdragon 888 ожидают пользователи в Honor V40.