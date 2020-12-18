Раскрыт внешний вид нового флагманского смартфона Honor

Напомним, что с тех пор, как Honor не принадлежит Huawei, на неё не распространяются и санкции, введённые Соединёнными Штатами. А это означает, что компания может пользоваться благами сервисов Google и устанавливать в свои смартфоны процессоры от Qualcomm. К слову, именно Snapdragon 888 ожидают пользователи в Honor V40.