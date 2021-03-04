Раскрыт внешний вид нового разъёма зарядки для будущих iPhone

К сожалению, до сих пор неясно, как скоро компания представит первый iPhone с реализацией подобной технологии. Но учитывая, что количество слухов растёт как на дрожжах, можно ожидать, что случится это уже совсем скоро. Да и новые MacBook Pro должны получить собственные магнитные порты с ближайшим обновлением.