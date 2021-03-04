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Раскрыт внешний вид нового разъёма зарядки для будущих iPhone
Судя по всему, яблочная компания готовит большое обновление
Последние утечки о будущих изменениях в iPhone неоднократно утверждали, что в их числе «засветится» и смена Lightning-разъёма на магнитный MagSafe. Но не тот, который представлен сейчас, вместе с iPhone 12, а скорее вдохновлённый традиционным, использовавшимся ранее в MacBook Pro и Air.
Сейчас же энтузиасты обнаружили соответствующий патент, полученный Apple в США. В нём описывается и демонстрируется то, как может выглядеть зарядный порт с магнитными свойствами, пишет TechRadar.
К сожалению, до сих пор неясно, как скоро компания представит первый iPhone с реализацией подобной технологии. Но учитывая, что количество слухов растёт как на дрожжах, можно ожидать, что случится это уже совсем скоро. Да и новые MacBook Pro должны получить собственные магнитные порты с ближайшим обновлением.