Раскрыт внешний вид передней панели грядущего флагмана Samsung Galaxy S21

Источником утечки стал один из старейших интернет-инсайдеров Эван Бласс, который более известен под ником evleaks. Именно он опубликовал высококачественный рендер, на котором изображён именно что новый флагман Samsung, сообщает 9to5Google. Если это так, то по картинке можно отметить два момента: то, что производитель решил и в 2021 году использовать вырез в дисплее вместо подэкранного датчика фронтальной камеры и то, что Galaxy S21 может получить одинаковые рамки со всех сторон.