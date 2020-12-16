Телефоны
Сегодня 12:57
Раскрыт внешний вид передней панели грядущего флагмана Samsung Galaxy S21
Неужели компания смогла сделать одинаковые рамки абсолютно со всех сторон?
До анонса нового флагмана Samsung — Samsung Galaxy S21 — осталось ещё около месяца, но уже сейчас стало известно, как будет выглядеть передняя панель новинки. Если кратко: обошлось без особых сюрпризов.
Источником утечки стал один из старейших интернет-инсайдеров Эван Бласс, который более известен под ником evleaks. Именно он опубликовал высококачественный рендер, на котором изображён именно что новый флагман Samsung, сообщает 9to5Google. Если это так, то по картинке можно отметить два момента: то, что производитель решил и в 2021 году использовать вырез в дисплее вместо подэкранного датчика фронтальной камеры и то, что Galaxy S21 может получить одинаковые рамки со всех сторон.
Напомним, что согласно последним утечкам, Galaxy S21 получит 120-Гц дисплей с новейшими процессорами Exynos и Snapdragon. Также устройство должны оснастить поддержкой фирменного стилуса S Pen. Дебют смартфона ожидается уже 14 января 2021 года.