Раскрыт внешний вид первого складного смартфона Google

А уже совсем скоро к ним присоединится и Google. Это подтверждают множественные утечки от инсайдеров.

Свежий такой слив, опубликованный Front Page Tech, показал, как именно будет выглядеть грядущая новинка от Google. Условный Pixel Fold будет напоминать актуальную линейку Pixel 7, но с небольшими изменениями.

Так, например, рамки вокруг экрана в складном смартфоне Google могут быть чуть больше. С чем это связано — пока что неизвестно. В то же время размер дисплея устройства будет заметно больше, что логично.