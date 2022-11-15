Раскрыт внешний вид первого складного смартфона Google

Раскрыт внешний вид первого складного смартфона GoogleНапоминает актуальные флагманы компании
Последние несколько лет компания Samsung активно пытается сделать складные смартфоны массовыми. Вместе с ней этим также занимаются Huawei, Oppo, Motorola.
А уже совсем скоро к ним присоединится и Google. Это подтверждают множественные утечки от инсайдеров.
Свежий такой слив, опубликованный Front Page Tech, показал, как именно будет выглядеть грядущая новинка от Google. Условный Pixel Fold будет напоминать актуальную линейку Pixel 7, но с небольшими изменениями.
Так, например, рамки вокруг экрана в складном смартфоне Google могут быть чуть больше. С чем это связано — пока что неизвестно. В то же время размер дисплея устройства будет заметно больше, что логично.
Также сообщается, что фронтальная камера Google Pixel Fold будет встроенной в дисплей, как в последних девайсах линейки Galaxy Z Fold.
Ожидается, что анонс новинки состоится уже в мае 2023 года. Ориентировочная цена смартфона — 1799 долларов.