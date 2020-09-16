Раскрыт внешний вид первого смартфона Samsung в новой линейке недорогих камерофонов Galaxy F

Если верить изображениям из руководства пользователя Galaxy F41, устройство получит дисплей с каплевидным вырезом, на левой части смартфона будет располагаться слот для SIM-карты, а справа — кнопки регулировки громкости и включения/блокировки девайса. Также новинка получит USB-C порт для зарядки/передачи данных и 3,5 мм аудиоразъем.

Напомним, что прежние слухи утверждали, что первый смартфон в линейке Galaxy F будет иметь до 6 ГБ оперативной памяти, работать на базе процессора Exynos 9611 и стоить в районе 200 евро или 17,5 тыс рублей.