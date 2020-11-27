Раскрыт внешний вид самого дешевого 5G-смартфона Samsung

Судя по изображению, опубликованному явно одним из производителей чехлов, смартфон получит самый современный дизайн, чем-то даже напоминающий утечки грядущего флагмана Galaxy S21. При этом сканер отпечатка пальцев в Galaxy A32 расположится на боковой панели, в то время как фронтальная камера “спрячется” в вырезе в форме капли на передней части дисплея. К слову, факт использования бокового сканера может намекать на использование IPS-дисплея в новинке, что для большинства будет явным плюсом.