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Раскрыт внешний вид самого дешевого 5G-смартфона Samsung

Если бы не каплевидный вырез, то был бы почти идеальный аппарат за свою цену
Некоторое время назад в сети появилась информация о том, что Samsung разрабатывает свой самый дешевый 5G-смартфон - Galaxy A32. И вот, спустя всего-ничего, в сети начали появляться новые подробности об устройстве. Так, например, на этот раз был раскрыт внешний вид грядущей новинки.

Судя по изображению, опубликованному явно одним из производителей чехлов, смартфон получит самый современный дизайн, чем-то даже напоминающий утечки грядущего флагмана Galaxy S21. При этом сканер отпечатка пальцев в Galaxy A32 расположится на боковой панели, в то время как фронтальная камера “спрячется” в вырезе в форме капли на передней части дисплея. К слову, факт использования бокового сканера может намекать на использование IPS-дисплея в новинке, что для большинства будет явным плюсом.

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К сожалению, о характеристиках Galaxy A32 никакой информации нет. Но, вполне вероятно, что устройство получит как минимум 4 ГБ оперативной памяти и емкий аккумулятор - Samsung в сегменте недорогих устройств любит подобное. Выход смартфона ожидается уже в начале 2021 года.