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Раскрыта цена бюджетного смартфона Motorola с большим аккумулятором
Moto G50
Раскрыта стоимость бюджетного смартфона Motorola с большим аккумулятором. Речь о модели Moto G50.
Модель засветилась на одном из испанских веб-сайтов. Согласно данным источников, продавать Moto G50 будут за 229 евро или в переводе на российские рубли - 20 тысяч. Отметим, что эта стоимость применима к модификации на 4 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Что интересно, ранее эксперты издания TechnikNews предсказывали этому смартфону такую же цену.
Что касается характеристик, аппарату приписывают наличие HD + экрана с частотой обновления 90 Гц. Помимо прочего ожидается, что он получит большой аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 20 Вт, основную камеру на 48 Мп и селфи-камеру на 13 Мп.