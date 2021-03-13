Раскрыта цена бюджетного смартфона Motorola с большим аккумулятором

Модель засветилась на одном из испанских веб-сайтов. Согласно данным источников, продавать Moto G50 будут за 229 евро или в переводе на российские рубли - 20 тысяч. Отметим, что эта стоимость применима к модификации на 4 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Что интересно, ранее эксперты издания TechnikNews предсказывали этому смартфону такую же цену.