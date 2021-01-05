Раскрыта цена новенького Xiaomi Mi 10i накануне сегодняшнего анонса

Так, цена версии 6/128 ГБ будет находиться на уровне 340 долларов или 25 тыс рублей, сообщает Gizmochina. При этом версия 8/128 обойдётся уже в 385 долларов или 28,5 тыс рублей. На выбор будет несколько цветовых модификаций: Atlantic Blue и Pacific Sunrise. Старшая версия получит эксклюзивную расцветку Midnight Black.