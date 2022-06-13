Раскрыта цена среднебюджетного смартфона Xiaomi Poco с процессором Snapdragon 870

Так, уже было известно, что аппарат получит 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Тогда же в Сеть утекли сведения о процессоре девайса — им должен стать Snapdragon 870.

Свежая порция данных от инсайдеров гласит, что версия Poco F4 5G 8/256 ГБ обойдётся всего в 459 долларов. Учитывая, что телефон сможет похвастаться флагманской системой охлаждения Liquidcool 2.0 и аккумулятором на 4500 мАч с быстрой 67-Вт зарядкой, подобная ценовая политика Xiaomi удивляет и очень радует.