Раскрыта дата анонса амбициозного середняка OnePlus Nord CE 3 Lite

Им окажется амбициозный середняк OnePlus Nord CE 3 Lite. Представят новинку 4 апреля — об этом рассказал популярный интернет-источник Max Jambor. И хоть подробностей о новом устройстве кот наплакал, важно понимать, что это совершенно новое устройство, а не вариация OnePlus Nord 3 или Nord CE 3.

Напомним, что тому же Nord 3 приписывают 6,72-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц и набором камер 50+8+2 Мп. В основу девайса ляжет процессор Dimensity 9000.

В то же время OnePlus Nord CE 3, по слухам, будет иметь аналогичные характеристики, но с процессором Snapdragon 782G от Qualcomm вместо варианта от MediaTek.