Раскрыта дата анонса бюджетного смартфона Samsung с большим аккумулятором

Раскрыта дата анонса бюджетного смартфона Samsung с большим аккумуляторомGalaxy M32
Так, согласно данным южнокорейской компании, новинку представят уже 21 июня на индийском рынке. Об этом представители техногиганта сообщили с помощью официального тизерного изображения, благодаря которому подтвердилась внешность новинки и некоторые технические особенности. Как видим, смартфон оснастят 6,4-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 800 кд/кв.м. Также новинка получила каплевидный вырез для селфи-камеры на 20 Мп, размещенный в верхней центральной части экрана.
Известно, что смартфон оснастят аккумулятором на 6000 мАч, четырехмодульной камерой на 64 Мп, сканером отпечатков пальцев сбоку и Android 11 в качестве операционной системы. Предполагается, что работать модель будет на базе процессора MediaTek Helio G85. Предварительная стоимость Galaxy M32 — 200 долларов за модификацию на 4/64 ГБ.