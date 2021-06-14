Раскрыта дата анонса бюджетного смартфона Samsung с большим аккумулятором

Так, согласно данным южнокорейской компании, новинку представят уже 21 июня на индийском рынке. Об этом представители техногиганта сообщили с помощью официального тизерного изображения, благодаря которому подтвердилась внешность новинки и некоторые технические особенности. Как видим, смартфон оснастят 6,4-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 800 кд/кв.м. Также новинка получила каплевидный вырез для селфи-камеры на 20 Мп, размещенный в верхней центральной части экрана.