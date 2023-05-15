Раскрыта дата анонса долгожданных флагманов Honor 90 и 90 Pro

Начнётся всё с массовой публикации рекламных материалов, посвящённых новинкам. Случиться это должно уже 19 мая.

Затем стартуют онлайн-продажи смартфонов — данный этап намечен на 29 мая. Полноценное же появление девайсов на полках магазинов ожидается 7 июня.

Несмотря на то, что официального анонса ещё не было, благодаря утечкам информации стали известны некоторые ключевые характеристики новинок. Модель Honor 90 Pro получит мощную быструю зарядку на 100 Вт, а Honor 90 — на 66 Вт.

Предполагается, что оба смартфона оснастят качественными изогнутыми дисплеями с разрешением 1,5K+ и топовым процессором от Qualcomm — Snapdragon 8 Gen 2.

Камера устройств получит тройной модуль: 200-мегапиксельная основная камера от Samsung с технологией объединения 16 пикселей в один, 50-мегапиксельный широкоугольный объектив и дополнительный объектив для создания эффекта глубины резкости.