Раскрыта дата анонса «фанатского» флагмана Samsung Galaxy S21 FE

Но уже сейчас появилась информация о том, когда стоит ждать презентации другого флагмана — «фанатского» Galaxy S21 FE. По данным популярного интернет-инсайдера Джона Проссера, новинку покажут в середине октября, пишет Gizmochina.

В то же время он заявил о старте предзаказов на смартфон 20 октября с дальнейшим началом продаж 29 октября.

Из прочих «интересностей» касательно Galaxy S21 FE можно отметить, что аппарат будет продаваться в двух версиях: на 128 и 256 ГБ внутренней памяти. В основу «фанатского» флагмана должен лечь чип Snapdragon 888 либо Exynos 2100 (в зависимости от региона).

Также особенностью устройства должен стать 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц.