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Опубликовано 26 сентября 2024, 17:35
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Раскрыта дата анонса флагманского смартфона Xiaomi 15

Процессор станет приятным сюрпризом
Xiaomi готовится представить свой новый флагманский смартфон Xiaomi 15, анонс которого запланирован на 23 октября.
Раскрыта дата анонса флагманского смартфона Xiaomi 15
© Gizmochina

В смартфоне будет использоваться процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite — новый чип, основанный на 3-нм техпроцессе, который заменит привычное название Snapdragon 8 Gen 4.

Этот процессор обещает значительный прирост производительности, включая 56% улучшение работы графики по сравнению с предыдущей версией.

Помимо этого, ожидается, что Xiaomi 15 Pro будет поддерживать 90-ваттную быструю зарядку, получит батарею ёмкостью 6000 мАч и операционную систему HyperOS 2.0 на базе Android 15.

Также устройство будет оснащено ультразвуковым сканером отпечатков пальцев и иметь защиту от воды и пыли по стандарту IP69.

Наряду с версией Pro, на мероприятии также планируется анонс стандартного Xiaomi 15, тогда как модель Xiaomi 15 Ultra, вероятно, будет представлена позже.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
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