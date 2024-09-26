Раскрыта дата анонса флагманского смартфона Xiaomi 15

В смартфоне будет использоваться процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite — новый чип, основанный на 3-нм техпроцессе, который заменит привычное название Snapdragon 8 Gen 4.

Этот процессор обещает значительный прирост производительности, включая 56% улучшение работы графики по сравнению с предыдущей версией.

Помимо этого, ожидается, что Xiaomi 15 Pro будет поддерживать 90-ваттную быструю зарядку, получит батарею ёмкостью 6000 мАч и операционную систему HyperOS 2.0 на базе Android 15.

Также устройство будет оснащено ультразвуковым сканером отпечатков пальцев и иметь защиту от воды и пыли по стандарту IP69.

Наряду с версией Pro, на мероприятии также планируется анонс стандартного Xiaomi 15, тогда как модель Xiaomi 15 Ultra, вероятно, будет представлена позже.