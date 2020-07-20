Раскрыта дата анонса гибкой раскладушки Samsung с поддержкой 5G

Так, уже 22 июля на китайском рынке южнокорейская компания Samsung официально анонсирует Samsung Galaxy Z Flip 5G. Стоит отметить, что нескольким ранее в сеть утекли некоторые технические особенности новинки. В частности, выяснилось, что смартфон может получить 6,7-дюймовый Infinity-O AMOLED дисплей с разрешением Full HD. Сердцем смартфона, в свою очередь, может выступить Snapdragon 865+.

По предварительным данным, устройство оснастят 8 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти и камерой на 12 Мп. Что касается габаритов грядущей новинки, сообщается, что они составят 167,3 х 73,6 х 7,2 мм тогда как вес смартфона - 183 г.