Раскрыта дата анонса глобальной версии линейки Xiaomi 14

Опубликовано 08 февраля 2024, 07:31
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Раскрыта дата анонса глобальной версии линейки Xiaomi 14Ждать осталось всего-ничего
Линейка смартфонов Xiaomi 14, которая уже завоевала внимание пользователей на китайском рынке, готовится к глобальному запуску.
Основатель и генеральный директор компании Xiaomi, Лэй Цзюнь, объявил, что мировая премьера новых устройств состоится 25 февраля 2024 года.
Особенно примечательно, что вместе с базовыми и Pro-версиями ожидается анонс и Xiaomi 14 Ultra, который обещает поднять фотографию на смартфонах на новый уровень.
На промо-изображении, которым поделился Лэй Цзюнь, виден круглый блок камеры, характерный именно для модели Ultra.
Пока что подробности о характеристиках и возможностях новинки остаются в тайне, но уже ясно, что Xiaomi готовит что-то действительно интересное. Единственное, что можно сказать наверняка — фанаты бренда не останутся разочарованными