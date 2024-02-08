Раскрыта дата анонса глобальной версии линейки Xiaomi 14

На промо-изображении, которым поделился Лэй Цзюнь, виден круглый блок камеры, характерный именно для модели Ultra.

Пока что подробности о характеристиках и возможностях новинки остаются в тайне, но уже ясно, что Xiaomi готовит что-то действительно интересное. Единственное, что можно сказать наверняка — фанаты бренда не останутся разочарованными