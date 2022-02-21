Раскрыта дата анонса и цена нового бюджетного смартфона Realme со 120 Гц дисплеем и 50 Мп камерой

Из прочего можно отметить фронтальную 16 Мп камеру и тройную основную — на 50, 2 и 2 Мп. Ёмкость аккумулятора смартфона составит 5000 мАч, при этом будет поддержка быстрой зарядки на 33 Вт. Из коробки устройство будет работать под управлением Android 12 с установленной поверх Realme UI 3.0.