Раскрыта дата анонса и цена нового бюджетного смартфона Realme со 120 Гц дисплеем и 50 Мп камерой

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Раскрыта дата анонса и цена нового бюджетного смартфона Realme со 120 Гц дисплеем и 50 Мп камеройЕщё один смартфон компании для народа
Компания Realme раскрыла дату презентации, на которой нам покажут новый доступный смартфон бренда — Realme Narzo 50.
Мероприятие намечено на 24 февраля, а пройдёт оно в офлайн-формате в Индии. В основу девайс ляжет чип Helio G96 от MediaTek, а его 6,5-дюймовый IPS-дисплей получит разрешение Full HD+ и частоту обновления 120 Гц.
Из прочего можно отметить фронтальную 16 Мп камеру и тройную основную — на 50, 2 и 2 Мп. Ёмкость аккумулятора смартфона составит 5000 мАч, при этом будет поддержка быстрой зарядки на 33 Вт. Из коробки устройство будет работать под управлением Android 12 с установленной поверх Realme UI 3.0.
Известна также и цена новинки. За версию 4/64 ГБ попросят 215 долларов (16,7 тыс рублей), а за 6/128 ГБ — 240 долларов (18,6 тыс рублей).
Источник: ITHome