Раскрыта дата анонса и старта продаж iPhone 14

На ней, как всегда, покажут множество интересных новинок. Звездой же вечера станет новое поколение iPhone — iPhone 14.

И вот, незадолго до конца августа, в Сеть слили дату грядущего мероприятия Apple. Онлайн-презентация новых смартфонов бренда пройдёт уже 7 сентября, а чуть позже, 9 сентября, стартуют продажи устройства.

Первые покупатели смогут насладиться новенькими iPhone 14 уже 16 сентября — почти через неделю после анонса.

Напомним, что помимо новых телефонов, 7 сентября стоит ждать анонса Apple Watch Series 8 и iPad 10. Оба устройства, как и сам iPhone, получат достаточно заметный редизайн.