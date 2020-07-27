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Раскрыта дата анонса игрового смартфона Xiaomi Black Shark 3S
Представить новинку должны уже в этом месяце
Нескольким ранее в сети появилась информация о том, что в скором времени китайский гигант Xiaomi выпустит новый игровой смартфон Black Shark 3S. Сейчас же источниками была раскрыта дата анонса данного устройства.
О дате официального анонса Xiaomi Black Shark 3S стало известно благодаря опубликованному тизеру. Так, на изображении указано, что представить смартфон должны уже в конце текущего месяца, а именно 31 числа.
Что касается технических особенностей новинки, сообщается, что работать она будет на базе Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Смартфону также приписывают ускоритель Adreno 650, 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400 × 1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц, а также 12 ГБ оперативной памяти. Xiaomi Black Shark 3S, по предварительным данным, получит трехмодульную камеру на 64, 12 и 5 Мп, а также 20 Мп селфи-камеру.