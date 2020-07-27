Раскрыта дата анонса игрового смартфона Xiaomi Black Shark 3S

Что касается технических особенностей новинки, сообщается, что работать она будет на базе Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Смартфону также приписывают ускоритель Adreno 650, 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400 × 1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц, а также 12 ГБ оперативной памяти. Xiaomi Black Shark 3S, по предварительным данным, получит трехмодульную камеру на 64, 12 и 5 Мп, а также 20 Мп селфи-камеру.