Раскрыта дата анонса недорогого 5G смартфона Honor 30 Lite

Так, согласно обнародованной информации, смартфон официально будет представлен на китайском рынке уже 2 июля, вместе с Honor X10 Max. Что касается внешнего вида новинки, он был раскрыт инсайдерами еще до того, как компания опубликовала рекламный тизер. Отметим, что на китайском рынке смартфон получит название Honor 30 Youth Edition.