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Раскрыта дата анонса недорогого 5G смартфона Honor 30 Lite
Его должны представить вместе с Honor X10 Max
Китайская компания Huawei, в лице своего бренда Honor, опубликовала в сеть новый тизер, благодаря которому была раскрыта дата анонса недорогого 5G смартфона Honor 30 Lite.
Так, согласно обнародованной информации, смартфон официально будет представлен на китайском рынке уже 2 июля, вместе с Honor X10 Max. Что касается внешнего вида новинки, он был раскрыт инсайдерами еще до того, как компания опубликовала рекламный тизер. Отметим, что на китайском рынке смартфон получит название Honor 30 Youth Edition.
Также ранее в сети упоминались и технические особенности смартфона. В частности, сообщалось, что Honor 30 Lite будет работать на базе MediaTek Dimensity 800 5G, равно как и Honor X10 Max. Также новинке приписывают 6,5-дюймовый дисплей с частотой обновления изображения 90 Гц, энергоемкий аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 22,5 Вт.