Раскрыта дата анонса новейшего флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4

На этом ивенте, как ожидается, будет представлен новейший флагманский процессор компании — Snapdragon 8 Gen 4.

Отметим, что ранее, в рамках выставки MWC в феврале, Qualcomm подтвердила планы по запуску Snapdragon 8 Gen 4 в октябре.

Ожидается, что новый флагманский чипсет будет значительным шагом вперед по сравнению с текущим Snapdragon 8 Gen 3, предлагая существенные улучшения как в производительности CPU, так и GPU.

По слухам, главный ядро Snapdragon 8 Gen 4 будет работать на частоте свыше 4 ГГц, что приведет к 30%-ному увеличению производительности в одноядерных задачах по сравнению с Cortex-X4 в Snapdragon 8 Gen 3.