Раскрыта дата анонса новейшего флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4

Опубликовано 14 июня 2024, 08:48
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Раскрыта дата анонса новейшего флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4Теперь это секрет Полишинеля
Qualcomm раскрыла дату проведения ежегодного мероприятия Snapdragon Summit — оно состоится с 21 по 23 октября 2024 года в Мауи, Гавайи.
На этом ивенте, как ожидается, будет представлен новейший флагманский процессор компании — Snapdragon 8 Gen 4.
Отметим, что ранее, в рамках выставки MWC в феврале, Qualcomm подтвердила планы по запуску Snapdragon 8 Gen 4 в октябре.
Ожидается, что новый флагманский чипсет будет значительным шагом вперед по сравнению с текущим Snapdragon 8 Gen 3, предлагая существенные улучшения как в производительности CPU, так и GPU.
По слухам, главный ядро Snapdragon 8 Gen 4 будет работать на частоте свыше 4 ГГц, что приведет к 30%-ному увеличению производительности в одноядерных задачах по сравнению с Cortex-X4 в Snapdragon 8 Gen 3.