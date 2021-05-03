Раскрыта дата анонса новейшей оболочки Xiaomi MIUI 13

Так, если верить данным интернет-инсайдеров, демонстрация новинки состоится уже до конца второго квартала. Как пишет AdimorahBlog, у сетевых информаторов даже есть точная дата — 25 июня 2021 года. Презентация по случаю анонса состоится в Китае, но, судя по опыту прошлых лет, глобальная версия будет представлена немногим позже.

Напомним, что международная версия MIUI 12.5 всё ещё продолжает тестироваться. Правда, компания должна выпустить стабильную версию для первых смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco уже в самое ближайшее время.