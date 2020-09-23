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Раскрыта дата анонса новенького iPhone 12
Осталось дождаться тизера мероприятия от самой Apple
15 сентября 2020 года Apple провела презентацию, на которой ожидалось появление нового поколения смартфонов компании. Но вместо этого, нам показали обновленные iPad и Apple Watch. И вот, спустя еще какое-то время, интернет-инсайдерами все же была раскрыта дата анонса новенького iPhone 12 — случится это, по всей видимости, уже в октябре текущего года.
В качестве источника на этот раз выступил работник нидерландского мобильного оператора. С его слов выходит, что новые iPhone нам покажут уже 13 октября, а предзаказ на новинки стартует с 16 октября. Учитывая все это, можно предположить, что сама Apple объявит о новой презентации за неделю до этого — 6 октября 2020 года.
Можно было бы предположить, что все это очередной фейк и никакого работника, слившего информацию, не существует, но вряд ли оно так. Все дело в том, что исходное сообщение было отправлено с IP-адреса, который действительно находится в пределах корпоративной сети того самого оператора.