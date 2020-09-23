Раскрыта дата анонса новенького iPhone 12

В качестве источника на этот раз выступил работник нидерландского мобильного оператора. С его слов выходит, что новые iPhone нам покажут уже 13 октября, а предзаказ на новинки стартует с 16 октября. Учитывая все это, можно предположить, что сама Apple объявит о новой презентации за неделю до этого — 6 октября 2020 года.

Можно было бы предположить, что все это очередной фейк и никакого работника, слившего информацию, не существует, но вряд ли оно так. Все дело в том, что исходное сообщение было отправлено с IP-адреса, который действительно находится в пределах корпоративной сети того самого оператора.