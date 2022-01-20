Раскрыта дата анонса нового бюджетного iPhone SE+

Устройство уже успело «засветиться» в базе данных Евразийской экономической комиссии (EEC). Теперь же, благодаря авторитетному инсайдеру Россу Янгу, стало известно, когда именно стоит ждать релиза новинки.

По словам эксперта, Apple представит новый iPhone SE в апреле-мае 2022 года. Отличительной особенностью устройства, помимо потенциально свежего дизайна, станет появление поддержки мобильных сетей пятого поколения 5G.

В основу смартфона может лечь чип Apple A15, который сейчас используется в iPhone 13. При этом пока что нет точной информации о цене девайса. Ясно лишь, что стоить смартфон будет дешевле, чем флагманская линейка.