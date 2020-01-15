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Раскрыта дата анонса нового флагмана Sony
Речь об Xperia 5 Plus
Буквально сегодня стала известна официальная дата анонса грядущего флагманского смартфона Sony. Так, по словам представителей компании, презентация состоится в рамках мероприятия Mobile World Congress 2020, которое состоится 24 февраля текущего года.
По словам инсайдеров, Sony должна продемонстрировать новый смартфон, который, вероятно, имеет название Sony Xperia 5 Plus. Кроме того, на мероприятии также должны презентовать смартфон среднего класса, который будет работать на базе процессора Snapdragon 765.
Напомним, что буквально в прошлом месяце многие инсайдеры писали о том, что компания готовит еще один смартфон, который имеет название Sony Xperia 3. Однако сейчас предполагается, что это лишь один из вариантов названия Xperia 5 Plus.