Раскрыта дата анонса нового гибкого смартфона Motorola Razr

В сети уже появилась дата анонса нового гибкого смартфона. О том, когда именно Motorola представит общественности новинку стало известно благодаря тизеру, опубликованному представителями компании. Так, согласно обнародованным данным, Motorola запланировала провести мероприятие, приуроченное к запуску Motorola Razr 5G уже в следующем месяце, а именно 9 сентября.