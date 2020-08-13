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Раскрыта дата анонса нового гибкого смартфона Motorola Razr
Уже следующем месяце
Еще в 2019 году американская компания Motorola анонсировала раскладушку Razr 2019, оснащенную гибким OLED-дисплеем. Сейчас же стало известно, что компания планирует выпустить обновленную модификацию гибкого смартфона под названием Motorola Razr 5G.
В сети уже появилась дата анонса нового гибкого смартфона. О том, когда именно Motorola представит общественности новинку стало известно благодаря тизеру, опубликованному представителями компании. Так, согласно обнародованным данным, Motorola запланировала провести мероприятие, приуроченное к запуску Motorola Razr 5G уже в следующем месяце, а именно 9 сентября.
Новому поколению Motorola Razr приписывают процессор Snapdragon 765G, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти. Смартфон может получить аккумулятор емкостью 2845 мАч, поддержку быстрой зарядки на 18 Вт, а также модуль 5G. Ожидается, что основная камера получит датчик на 48 Мп, тогда как фронтальная - на 20 Мп.