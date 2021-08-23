Раскрыта дата анонса нового игрового смартфона с 18 ГБ оперативной памяти и 165 Гц дисплеем

Телефоны
Сегодня в 11:43
Раскрыта дата анонса нового игрового смартфона с 18 ГБ оперативной памяти и 165 Гц дисплеемЖдать осталось уже совсем-ничего
Nubia опубликовала свежий тизер-постер, рекламирующий скорый анонс нового игрового смартфона бренда — Red Magic 6S Pro. Устройство станет улучшенной версией Red Magic 6 Pro, анонс которого состоялся ещё в марте 2021 года.
Согласно официальному изображению, телефон представят уже 6 сентября. В основу Red Magic 6S Pro ляжет чип Snapdragon 888+ от Qualcomm, а также до 18 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ памяти постоянной, сообщает Gizmochina.
Отметим, что благодаря прохождению смартфоном сертификации 3С нам известно использование в нём 120 Вт быстрой зарядки. А вот благодаря постеру можно говорить об использовании в девайсе сверхбыстрого дисплея на 165 Гц.
Основная камера смартфона представлена модулями на 64, 8 и 2 Мп. Ёмкость аккумулятора аппарата составит 4050 мАч.