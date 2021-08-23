Раскрыта дата анонса нового игрового смартфона с 18 ГБ оперативной памяти и 165 Гц дисплеем

Отметим, что благодаря прохождению смартфоном сертификации 3С нам известно использование в нём 120 Вт быстрой зарядки. А вот благодаря постеру можно говорить об использовании в девайсе сверхбыстрого дисплея на 165 Гц.

Основная камера смартфона представлена модулями на 64, 8 и 2 Мп. Ёмкость аккумулятора аппарата составит 4050 мАч.