Раскрыта дата анонса нового мобильного процессора Samsung с графикой AMD

Раскрыта дата анонса нового мобильного процессора Samsung с графикой AMDИ поддержкой трассировки лучей
Так, например, Samsung уже объявила дату анонса своего нового «смартфонного» чипа — Exynos 2200. Отличительной особенностью свежей модели должно стать внедрение графического ядра на базе микроархитектуры RDNA 2 от AMD.
Если верить официальному каналу южнокорейского IT-гиганта, презентация процессора намечена уже на 11 января 2022 года.
По данным интернет-инсайдеров, новинку оснастят 8 процессорными ядрами: одним большим ядром Cortex-X2 с частотой 2,9 ГГц, трёмя средними ядрами с на 2,8 ГГц и четырьмя экономичными ядрами на 2,2 ГГц.
Ожидается, что теоретическая производительность Exynos 2200 в операциях FP32 будета находиться на уровне 0,96 TFLOPS. Вместе с тем, графический процессор чипа будет поддерживать технологию трассировки лучей (ray tracing).