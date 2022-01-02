Раскрыта дата анонса нового мобильного процессора Samsung с графикой AMD

Так, например, Samsung уже объявила дату анонса своего нового «смартфонного» чипа — Exynos 2200. Отличительной особенностью свежей модели должно стать внедрение графического ядра на базе микроархитектуры RDNA 2 от AMD.

Если верить официальному каналу южнокорейского IT-гиганта, презентация процессора намечена уже на 11 января 2022 года.