Раскрыта дата анонса нового недорогого смартфона Xiaomi в линейке Redmi Note

Судя по данным интернет-инсайдеров, уже завтра китайский бренд начнет полноценную рекламную кампанию, посвященную новому устройству в линейке Redmi Note 9. А через неделю после этого, 24 ноября 2020 года, состоится полномасштабный анонс долгожданного доступного смартфона компании.

Стоит отметить, что это достаточно необычно, что Xiaomi в течение года выпускает лишь одну номерную линейку Redmi Note — в прошлом году, например, компания представила и Redmi Note 7, и Redmi Note 8.

Напомним, что судя по последним утечкам, текущую линейку дополнят сразу три устройства: Redmi Note 9 4G и сразу два Redmi Note 9 5G. При этом последние два девайса будут работать на разных процессорах: “младший” Redmi Note 9 5G получит Dimensity 800U в качестве основы, в то время как “старшая” будет основываться на Snapdragon 750G. Цена устройств будет находиться на привычном для линейке уровне: 150-250 долларов, в зависимости от модели.